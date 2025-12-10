La carica di Anduril | cosi l’industria della Difesa Usa punta sul riarmo dell’Asia

L'aumento delle tensioni e la crescente minaccia cinese hanno spinto le aziende statunitensi della Difesa a intensificare i loro sforzi nell'Asia orientale. Il riarmo dei paesi della regione rappresenta un'opportunità strategica e commerciale, portando le imprese americane a cercare accordi milionari per rafforzare la propria presenza e influenzare il mercato militare in Estremo Oriente.

Non poteva esserci occasione più ghiotta per le aziende statunitensi della Difesa. Il riarmo dei governi asiatici per tenere testa alla Cina ha spinto diversi attori Usa a sondare il terreno in Estremo Oriente per strappare accordi, intese, deal milionari. In rampa di lancio troviamo il Giappone guidato dalla conservatrice di ferro Takaichi Sanae, decisa a concretizzare il più in fretta possibile il rafforzamento militare di Tokyo abbozzato dai suoi predecessori. Lo scorso 24 ottobre, per esempio, la premier spiegava di voler far approvare entro la fine di marzo una legge per aumentare la spesa per la difesa nipponica al 2% del prodotto interno lordo con due anni di anticipo rispetto al previsto.