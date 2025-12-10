La cantante belga incanta con un make up audace firmato Chanel Beauty | smokey eye dorato incarnato luminoso e labbra intense Un look che unisce freschezza parigina ed energia newyorkese proprio come lei

La cantante belga Angèle si distingue per un look audace e sofisticato, firmato Chanel Beauty. Con uno smokey eye dorato, un incarnato luminoso e labbra intense, il suo trucco riflette un perfetto mix di eleganza parigina ed energia newyorkese. Un beauty look che esalta la sua personalità e il suo stile unico, protagonista nell’ultima sfilata di Chanel.

N ell’ultima sfilata di Chanel, la cantante e musicista Angèle è la protagonista di un beauty look che unisce Parigi e New York. In cui si mescolano ad arte delicatezza e impatto, grazia e decisione. L’artista 30enne si conferma così icona contemporanea, e musa di una Maison che vede in lei tutta la forza della nuova generazione. Una collezione. galattica: Chanel PE 2026 è l’esordio roboante di Matthieu Blazy X Angèle incanta la Grande Mela. New York, con la sua energia inesauribile, è lo scenario perfetto della sfilata Chanel Métiers d’Art 2026 firmata da Matthieu Blazy. Nella passerella inedita, ospitata nei sotterranei della metropolitana e diventata subito virale, l’estetica della Maison incontra la verità quotidiana della città. 🔗 Leggi su Iodonna.it