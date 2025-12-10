La baita acquistata dal comune per 120 mila euro | Resterà un patrimonio della comunità
Il 9 dicembre 2025 il Comune di Ballabio ha concluso l'acquisto della Baita di Bongio, versando 120 mila euro. L'atto notarile segna un importante passo per la comunità, che potrà valorizzare e conservare questo patrimonio locale, garantendone l’uso pubblico e il mantenimento nel tempo.
E' stato stipulato in data 9 dicembre 2025 l’atto notarile per l’acquisto della Baita di Bongio da parte del Comune di Ballabio. La firma è avvenuta presso il notaio Federica Croce di Lecco.Dalla Bongio trip alla fiaccolata nataliziaLa Baita di Bongio, storicamente gestita dal Cai di Ballabio, è. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
