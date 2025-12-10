La Albanese ci attacca Vittima di killeraggio
La relatrice ONU Francesca Albanese risponde alle recenti accuse diffuse da Il Giornale e UN Watch, definendo le stesse come un
Pubblichiamo la lettera della relatrice Onu Francesca Albanese in riposta alle nostre inchieste dei giorni scorsi L'articolo de Il Giornale apparso il 5 dicembre in prima pagina rilancia una bufala, diffusa dall'organizzazione UN Watch tre anni fa, secondo la quale nel 2022 avrei detto in una conferenza pubblica "ai leader di Hamas" che avevano il diritto di resistere. Falso. La conferenza in oggetto era organizzata da una ONG palestinese a Gaza (Council of Foreign Relations) con tanto di logo dell'Autorità Palestinese nell'intestazione del programma. Alle precedenti edizioni di tale convegno aveva allo stesso modo partecipato il Relatore ONU mio predecessore e, anche per questo, ebbi il supporto delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
