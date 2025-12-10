Lelettorale | Youtrend 53% contrario a cambiarla in vista voto
Secondo un sondaggio di Youtrend, il 53% degli italiani si oppone a modificare la legge elettorale prima delle prossime elezioni. La questione rimane al centro del dibattito politico, mentre la maggioranza della popolazione preferisce mantenere lo status quo. I risultati evidenziano le opinioni pubbliche riguardo alle possibili riforme e alle tempistiche di eventuali cambiamenti.
Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Il 53% degli italiani è contrario a cambiare la legge elettorale in vista del voto. E' quanto emerge da un sondaggio Youtrend sulla possibilità che nei prossimi mesi cambi il sistema elettorale per le elezioni politiche del 2027. Il 53% degli intervistati si dice contrario al fatto che i governi spesso provino a cambiare la legge elettorale in vista delle elezioni, mentre il 28% si dichiara favorevole (il restante 19% non sa). La quota di contrari scende al 31% tra gli elettori di centrodestra, mentre sale all'81% tra chi vota per i partiti del campo largo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
L.elettorale: Youtrend, 53% contrario a cambiarla in vista voto - Il 53% degli italiani è contrario a cambiare la legge elettorale in vista del voto. Riporta iltempo.it
Sondaggio: più della metà degli italiani è contraria a cambiare la legge elettorale - La rilevazione di Youtrend rileva che anche a un elettore su tre dei partiti del centrodestra è ostile all'idea ... Si legge su huffingtonpost.it
La nuova Supermedia YouTrend registra un lieve calo per Fratelli d’Italia, mentre il Partito Democratico prosegue nella sua crescita. Centrodestra in flessione, centrosinistra in recupero: il divario tra i due schieramenti si riduce leggermente #SkyInsider - facebook.com Vai su Facebook
