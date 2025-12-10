Lelettorale | Silvestri ' M5S per proporzionale puro primarie? Ora non ci interessano'
L'esponente del Movimento 5 Stelle, Silvestri, ha dichiarato che al momento le primarie non sono una priorità, poiché l'attenzione è rivolta alla legge elettorale. La discussione sulla proposta di un proporzionale puro e sul ruolo delle primarie si svilupperà in base alle evoluzioni normative, lasciando aperta la possibilità di approfondimenti futuri.
Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Il tema delle primarie “momentaneamente non ci interessa tantissimo, si vedrà dalla legge elettorale”. Così Francesco Silvestri del Movimento Cinque Stelle, ospite al programma Start di Sky Tg24. “Il premier che andrà, che sia Conte, Schlein, Silvestri o chiunque altro, metterà o meno il salario minimo? Cercherà di depotenziare alcuni capitoli di spesa come il Ponte sullo Stretto e li metterà per le infrastrutture o no?”, ha proseguito. “Noi siamo sempre stati a favore del proporzionale puro. Il proporzionale che propone il centrodestra è diverso da quello del Movimento Cinque Stelle perché loro propongono il premio di maggioranza, noi proponiamo che una rappresentanza parlamentare debba avere i parlamentari rispetto alle percentuali che abbiamo preso”, ha concluso. 🔗 Leggi su Iltempo.it
L.elettorale: Silvestri, 'M5S per proporzionale puro, primarie? Ora non ci interessano' - Il tema delle primarie “momentaneamente non ci interessa tantissimo, si vedrà dalla legge elettorale”. Segnala iltempo.it
Legge elettorale, nel Pd torna la voglia di proporzionale - Alessandro Alfieri di Base Riformista, l'orfiniano Francesco Verducci, Goffredo Bettini. Secondo affaritaliani.it
Francesco Silvestri. . L’ex Forlanini è un patrimonio sanitario e culturale, non solo per Roma, ma per l’intero Paese, nonché una struttura che è stata un avamposto per le malattie polmonari. Io ho chiesto al governo se l’ex Forlanini verrà venduto al Vaticano e i Vai su Facebook
African Lion non è solo un’esercitazione. Perché il Marocco è diventato strategico formiche.net
“Nel reparto del San Raffaele si erano dimessi 16 inferieri in tre mesi. Esodo ignorato, scelta scellerata ... ilfattoquotidiano.it
Dagli Europei alla torcia olimpica: l'emozione di Lorenzo Zazzeri lanazione.it
Incidente spaventoso in Italia, ribaltato tir pieno di trucioli di ferro. Strade chiuse, tutto bloccato tvzap.it
Roberto Benigni torna stasera su Rai 1 con lo show evento "Pietro - Un uomo nel vento": di cosa si tratta movieplayer.it
Il Nobel per la pace consegnato per procura all’oppositrice venezuelana Machado internazionale.it