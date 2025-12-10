Kyiv punta sull’Italia | Pronti a coprodurre droni con Leonardo dice il ministro degli Esteri ucraino
Kyiv si rivolge all’Italia per potenziare la propria difesa, annunciando la disponibilità a co-produrre droni con Leonardo. Il ministro degli Esteri ucraino sottolinea l’importanza di collaborazioni strategiche per accelerare lo sviluppo di sistemi senza pilota, evidenziando un rafforzamento delle relazioni tra i due paesi nel settore della sicurezza e della tecnologia militare.
L’Ucraina guarda anche all’Italia per rafforzare il proprio apparato difensivo e accelerare la produzione di sistemi senza pilota. Lo ha confermato il ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiha, in visita a Roma ieri insieme al presidente Volodymyr Zelensky, in due interviste parallele rilasciate alla Repubblica e al Messaggero. Sybiha definisce il progetto parte del “pacchetto deterrenza”, un insieme di misure volte a incrementare l’autosufficienza dell’esercito ucraino, in particolare nella produzione di droni: “Al momento produciamo il 40 per cento del fabbisogno, l’obiettivo è arrivare al 50 per cento nel futuro prossimo”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
