Kounellis-Warhol la strana coppia | due giganti tra il classico e il pop

Due giganti dell'arte, Jannis Kounellis e Andy Warhol, si incontrano in una mostra che esplora il loro dialogo tra classicità e pop. Dopo l'esposizione alla Galleria Fumagalli, un approfondimento presso il Museo San Fedele di Milano arricchisce ulteriormente un percorso artistico unico, aperto fino al 29 maggio 2026.

Milano, 10 dicembre 2025 - Difficile scegliere fra la classicità di Jannis Kounellis e il pop di Andy Warho l ma la mostra in corso alla Galleria Fumagalli fino al 29 maggio 2026, si arricchisce di un approfondimento presso il Museo San Fedele di Milano, a partire da venerdì. Nella cripta della chiesa di San Fedele, l’opera permanente di Jannis Kounellis Senza titolo, Svelamento, 2012 è posta in dialogo con un’opera di Andy Warhol, prestito della Galleria Fumagalli. La mostra si pone come l’occasione per indagare la comune tension e nei confronti della potenza e del mistero della spiritualità dei due maestri dell’arte contemporanea, pur rispettando le loro differenze ideologiche ed estetiche, senza volerli assimilare a una medesima matrice e respingendo ogni sovrapposizione che possa appiattirne la singolare identità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it