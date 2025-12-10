Kitty Spencer si distingue per il suo stile raffinato durante il Centrepoint Christmas Carol Service, indossando un look che combina eleganza classica e spirito natalizio, firmato Dolce&Gabbana.

In occasione del Centrepoint Christmas Carol Service, Kitty Spencer ha catturato l’attenzione con un look che unisce eleganza classica e atmosfera festiva, firmato Dolce&Gabbana. Il pezzo forte dell’outfit è un cappotto doppiopetto rosso intenso, impreziosito da bottoni dorati e da un colletto in velluto nero, che conferisce al capo un’allure sofisticata e raffinata. A completare l’insieme, décolleté in satin decorate con due fiocchi di cristalli scintillanti: un dettaglio luminoso e glamour, capace di bilanciare la sobrietà del cappotto con un tocco festivo e femminile. L’accostamento tra la linea pulita del cappotto e la brillantezza delle calzature crea un equilibrio armonioso, dimostrando come pochi elementi possano rendere un outfit di grande impatto. 🔗 Leggi su Amica.it