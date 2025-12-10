Kinsella morta per glioblastoma l’oncologo | Cancro raro impossibile diagnosi precoce

Sophie Kinsella, nota scrittrice britannica, è deceduta a 55 anni a causa di un glioblastoma, un tumore cerebrale raro e difficile da diagnosticare precocemente. Secondo gli esperti, questa forma di cancro presenta sintomi non specifici, rendendo complesso individuare tempestivamente la malattia.

(Adnkronos) – Il glioblastoma di cui soffriva la scrittrice britannica Sophie Kinsella, morta a 55 anni, "è un raro tumore al cervello per il quale ancora oggi è impossibile fare una diagnosi precoce perché non esiste un solo sintomo esclusivo riconducibile alla malattia". Così Enrico Franceschi, direttore dell'Oncologia del sistema nervoso all'Irccs Istituto delle Scienze

