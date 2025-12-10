Kia Seltos il nuovo SUV che si inserisce fra Niro e Sportage

Kia presenta la seconda generazione del Seltos, il SUV compatto che si inserisce tra Niro e Sportage. Con un design moderno, motorizzazioni variegate e tecnologie avanzate, il nuovo modello punta a conquistare il mercato europeo e italiano, offrendo una proposta competitiva e innovativa nel segmento dei SUV compatti.

Kia ci ha preso gusto. Il colosso coreano ha rivelato la seconda generazione di un veicolo finora inedito dalle nostre parti, il SUV compatto Seltos, che promette di farsi strada nel mercato – anche europeo e italiano - grazie a un design accattivante e a una proposta motoristica ampia, senza contare un comparto tecnologico all'avanguardia. Tutti elementi che possono fare la fortuna di un modello che nella gamma si inserisce, quanto meno per dimensioni, fra la Niro e la Sportage. L'esordio della nuova Kia Seltos è avvenuto digitalmente, con tutto il mondo connesso per osservare questa anteprima dal sapore cinematografico intitolata "The Protagonist".

