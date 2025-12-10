Kenneth Branagh compie 65 anni | ripercorriamo la sua brillante carriera

Oggi Kenneth Branagh celebra il suo 65º compleanno, un attore e regista che ha rivoluzionato l’interpretazione delle opere di William Shakespeare nel cinema e nel teatro contemporaneo. Con una carriera ricca di successi e innovazioni, Branagh si è affermato come una delle figure più importanti nel panorama culturale internazionale.

Oggi compie 65 anni Kenneth Branagh, l'uomo che ha portato William Shakespeare nel XXI secolo, amandolo prima, riadattandolo poi. Nel ruolo di regista e sceneggiatore ha dato nuova vita alla tradizione narrativa d'Oltremanica, sugellando uno sposalizio inedito tra antico e moderno, classico e medioevale, il vecchio e il nuovo cinema. Sempre con grazia ed intelligenza ha dato al cinema forse anche più di ciò che si vede a sipario scoperto. Dall'Irlanda del Nord: un cinema senza tempo. Nato a Belfast il 10 dicembre del 1960, Sir Kenneth Charles Branagh, si definisce un irlandese in America. E difatti non ha mai lasciato le sue radici nordiche, traghettando nella cultura pop americana il fascino britannico ed irlandese.

