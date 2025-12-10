Keaton Dust Fest torna nella sua versione invernale
Keaton Dust Fest torna quest'inverno con la sua seconda edizione, portando ancora una volta musica inedita e emergente nel territorio. Il festival itinerante continua a creare un dialogo tra artisti locali e storie sonore, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente. Un appuntamento imperdibile per gli amanti delle sonorità innovative e delle scoperte musicali autentiche.
LEVERANO - Ritorna anche quest’inverno Keaton Dust Fest, il festival itinerante dedicato alla musica inedita e sommersa del territorio, che già da un anno e con cadenza stagionale connette nuove esperienze soniche e storiche band in un dialogo sorprendente e dal basso.Il festival è diretto da. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Keaton Dust Fest di primavera, a Calimera una lunga serata di musica indipendente e arte - Il Keaton Dust Fest, festival indipendente di musica sommersa dei territori e produzioni d’arte, farà tappa a Calimera, ospitato dallo storico Cinema Elio che ne curerà la parte tecnica e ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
