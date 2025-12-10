Kate Middleton la gonna in tartan con cristalli da 1.945 euro scatena il dibattito

Il concerto di Natale organizzato da Kate Middleton all’Abbazia di Westminster ha attirato l’attenzione grazie al suo outfit, in particolare la gonna in tartan con cristalli da 1.945 euro di Miu Miu. L’evento ha riscosso successo, ma il look della Principessa del Galles ha suscitato un vivace dibattito tra appassionati di moda e commentatori.

Il concerto di Natale organizzato da Kate Middleton è stato un successo anche quest'anno. Lo scorso 5 dicembre la Principessa del Galles ha fatto rivivere la magia delle Feste all'Abbazia di Westminster dove si è presentata con il cappotto verde dal collo di pelliccia, firmato Catherine Walker, sotto il quale spuntava una gonna in tartan di Miu Miu che continua a far discutere. Kate Middleton sceglie il verde per Natale. Se lo scorso anno il colore del Natale per Kate Middleton è stato il rosso, quest'anno ha scelto il verde bosco. La Principessa del Galles ha riciclato il suo cappotto gioiello a doppio petto, firmato Catherine Walker, cui ha aggiunto il revers in pelliccia sintetica di Troy London, stivali in suede nero di Ralph Lauren e orecchini a stella, per rimanere in tema natalizio, di Robinson Pelham.

Durante il banchetto in onore del presidente tedesco, Kate Middleton ha indossato la tiara più grande della collezione reale. È la prima volta che sfoggia l'Oriental Circlet, cimelio appartenuto a regine e regine madri. Un gioiello con oltre 2600 diamanti e rubini

