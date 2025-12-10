Kanae Serenade | Kanae Nozawa e i solisti della Florence Pops Orchestra

10 dic 2025

Il Centro Arte Vito Frazzi ospita un concerto straordinario con Kanae Nozawa, artista giapponese nota per la sua voce e per l'abilità con l'ehru, strumento ad arco di origine cinese. Accompagnata dai solisti della Florence Pops Orchestra, la serata promette un viaggio musicale tra sonorità affascinanti e atmosfere uniche.

