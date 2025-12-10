Kanae Serenade | Kanae Nozawa e i solisti della Florence Pops Orchestra
Il Centro Arte Vito Frazzi ospita un concerto straordinario con Kanae Nozawa, artista giapponese nota per la sua voce e per l'abilità con l'ehru, strumento ad arco di origine cinese. Accompagnata dai solisti della Florence Pops Orchestra, la serata promette un viaggio musicale tra sonorità affascinanti e atmosfere uniche.
Il Centro Arte Vito Frazzi, presenta un concerto straordinario di una artista giapponese. Kanae Nozawa, cantante e suonatrice di ehru, il più diffuso strumento ad arco di origine cinese, dal suono affascinante,.Kanae Nozawa, esegue un intenso programma musicale molto interessante con i solisti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
La partita del pride? Egitto-Iran laverita.info
Basilea-Aston Villa (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Se il fascismo non è un'opinione, l'antifascismo non può essere un clichè ilfoglio.it
Tatiana Tramacere a Chi l’ha visto: ‘Chiedo scusa a tutti’, social chiusi e fascicolo ancora aperto notizieaudaci.it
Artisti esordienti: quanto è difficile emergere nel panorama musicale italiano odierno? metropolitanmagazine
Valanga Rosa, la storia mai raccontata che ha cambiato per sempre lo sci femminile dilei.it
PlayStation Plus Extra e Premium, Sony ha annunciato i giochi gratis di Dicembre 2025 per PS5 e PS4 game-experience.it
Basilea-Aston Villa (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Se il fascismo non è un'opinione, l'antifascismo non può essere un clichè ilfoglio.it
Tatiana Tramacere a Chi l’ha visto: ‘Chiedo scusa a tutti’, social chiusi e fascicolo ancora aperto notizieaudaci.it
Artisti esordienti: quanto è difficile emergere nel panorama musicale italiano odierno? metropolitanmagazine
Valanga Rosa, la storia mai raccontata che ha cambiato per sempre lo sci femminile dilei.it
PlayStation Plus Extra e Premium, Sony ha annunciato i giochi gratis di Dicembre 2025 per PS5 e PS4 game-experience.it