Juventus Tacconi e quella coppa intercontinentale vinta nell’85

Stefano Tacconi ripercorre i momenti più significativi della sua carriera, con particolare attenzione alla vittoria della coppa intercontinentale del 1985. Intervistato da Tuttosport, l'ex portiere della Juventus condivide ricordi e emozioni legati a quella storica impresa a Tokyo, testimonianza di un’epoca memorabile per il club e per lui.

