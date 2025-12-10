Juventus Tacconi e quella coppa intercontinentale vinta nell’85
Stefano Tacconi ripercorre i momenti più significativi della sua carriera, con particolare attenzione alla vittoria della coppa intercontinentale del 1985. Intervistato da Tuttosport, l'ex portiere della Juventus condivide ricordi e emozioni legati a quella storica impresa a Tokyo, testimonianza di un’epoca memorabile per il club e per lui.
Tacconi e quella finale intercontinentale vinta a Tokyo Stefano Tacconi è stato intervistato da Tuttosport. L’ex portiere bianconero apre il cassetto dei ricordi a 40 anni dalla finale di Coppa Intercontinentale vinta contro l’Argentinos Juniors e i due rigori parati in finale. “Trapattoni essenziale, un maestro” Stefano Tacconi, intanto come L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
