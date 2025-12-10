Juventus Tacconi Di Gregorio è impaurito
Stefano Tacconi analizza la situazione attuale della Juventus, evidenziando uno stato di confusione e difficoltà nei risultati. Durante un'intervista a Radio Anch’io Sport, l'ex portiere commenta il momento della squadra, sottolineando le tensioni e l’incertezza che caratterizzano questo periodo.
Tacconi sul momento della Juve “La Juve è in uno stato confusionale, i risultati non arrivano – commenta ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 Stefano Tacconi –. Si era partiti molto bene, ma i problemi sono arrivati dopo. L’infortunio di Bremer è costato caro. Su 15 partite che ho visto, ad eccezione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
La Juventus ha un problema portiere? Tacconi: "Di Gregorio intimorito, i compagni lo aiutino" - Non so se è l'effetto dello stadio della Juve oppure la maglia. Come scrive tuttomercatoweb.com
