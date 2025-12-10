Juventus Tacconi Di Gregorio è impaurito

Ilprimatonazionale.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano Tacconi analizza la situazione attuale della Juventus, evidenziando uno stato di confusione e difficoltà nei risultati. Durante un'intervista a Radio Anch’io Sport, l'ex portiere commenta il momento della squadra, sottolineando le tensioni e l’incertezza che caratterizzano questo periodo.

Tacconi sul momento della Juve “La Juve è in uno stato confusionale, i risultati non arrivano  – commenta ai microfoni di  Radio Anch’io Sport  su  Rai Radio 1  Stefano Tacconi   –. Si era partiti molto bene, ma i problemi sono arrivati dopo. L’infortunio di Bremer è costato caro. Su 15 partite che ho visto, ad eccezione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus tacconi di gregorio 232 impaurito

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Tacconi “Di Gregorio è impaurito”

Juventus, i campioni del Mondo 1985 fan visita alla Continassa e ricordano le vittime dell’Heysel: da Platini a Tacconi, Cabrini e Pioli. Chi era presente – FOTO e VIDEO

Quarant'anni fa la Juventus conquistava il mondo: Tacconi e Platini eroici

Juventus, Tacconi “A Napoli trasferta importante, Spalletti è bravo”

juventus tacconi gregorio 232La Juventus ha un problema portiere? Tacconi: "Di Gregorio intimorito, i compagni lo aiutino" - Non so se &#232; l'effetto dello stadio della Juve oppure la maglia. Come scrive tuttomercatoweb.com