Juventus Spalletti in conferenza pre Pafos

Domani sera alle 21:00, l'Allianz Stadium ospiterà la sfida tra Juventus e Pafos, valida per la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Nella conferenza stampa prepartita, l’allenatore Spalletti ha commentato le aspettative e le strategie per questa importante partita europea.

Nella serata di domani – mercoledì 10 dicembre 2025 – alle ore 21:00, la Juventus ospiterà all’ Allianz Stadium il Pafos in occasione della sesta giornata della League Phase della UEFA Champions League. Mister Luciano Spalletti e Pierre Kalulu hanno presentato la sfida contro i ciprioti in conferenza stampa. Le parole di Spalletti «Il Pafos è una squadra tosta, con tanti brasiliani e portoghesi che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti in conferenza pre Pafos

Pronostico Cremonese-Juventus: esordio pieno di insidie per Spalletti

Juventus-Sporting Lisbona (Champions League, 04-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Seconda vittoria per Spalletti?

Bodo/Glimt-Juventus (Champions League, 25-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Trasferta insidiosa per Spalletti

Spalletti: “Con le mie scelte a Napoli ho danneggiato la Juventus” Vai su X

SPALLETTI chiede a Kalulu di svelare cosa è successo dopo NAPOLI-JUVENTUS L'allenatore bianconero, nella conferenza della vigilia di Champions League, torna sulle scelte di formazione del 'Maradona' e si rivolge a Kalulu: "Cosa ho detto nell'analisi del - facebook.com Vai su Facebook

De Blasis: "Un Luciano Spalletti che interpreta il Maestro d'Orchestra in maniera perfetta in conferenza pre Juve-Pafos" - Questo il commento del giornalista Michele De Blasis su X dopo la conferenza stampa di Luciano Spalletti pre Juve- tuttojuve.com scrive