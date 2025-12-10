Juventus sei a un bivio! L’analisi di Vaciago sul momento dei bianconeri e le prospettive future
La Juventus si trova a un bivio importante nel suo cammino, con sfide e opportunità che ne definiranno il futuro. Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, analizza la situazione attuale dei bianconeri, sottolineando come l’unica strada possibile sia quella di rafforzare il gruppo e fare squadra per superare le difficoltà e rilanciare il club.
Juventus, ecco il momento dei bianconeri analizzato dal direttore di Tuttosport Guido Vaciago. Un bivio decisivo. La Juventus si trova a un bivio cruciale e l’unica via d’uscita, secondo Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, è una e una sola: «fare squadra». Un concetto che deve permeare ogni livello del club, dal campo alla dirigenza, creando . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Juventus-Torino Primavera: un derby che pesa come una stagione Non è solo una partita: Juventus-Torino Primavera è un bivio. I granata arrivano in piena emergenza, senza vittorie dal 5 ottobre e con la zona playout che fa paura. I bianconeri, invece, dev - facebook.com Vai su Facebook
Koopmeiners al bivio: senza una svolta, già fissato il prezzo della cessione - Senza girarci attorno, Teun Koopmeiners è uno degli rinforzi della Juve che meno hanno reso sin dal giorno del suo acquisto. Lo riporta sportmediaset.mediaset.it
Garlasco, Alberto Stasi nell’intercettazione (mai ascoltata) con il padre panorama.it
Commissione Attività produttive, Greco: “Positiva l’audizione con rappresentante dell’Iti Lucarelli sul tema ... anteprima24.it
Sanità, protesta dei sindacati in Consiglio regionale: seduta interrotta e ripresa tra urla e proteste | Foto ... ilsecoloxix.it
Juve Primavera, i convocati per il match di Youth League contro il Pafos: la lista ufficiale di Padoin juventusnews24.com
"Sono incinta", lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe. E' accaduto a Bari gazzettadelsud.it
«Acrobati del forellino», altre due razzie di gioielli. Trovato gas narcotizzante ecodibergamo.it