Juventus | Pogba ex bianconero verso orizzonti inaspettati

Paul Pogba, ex centrocampista della Juventus, si prepara a intraprendere un nuovo percorso dopo un 2024 segnato da squalifica e cambiamenti. Dopo aver lasciato il club bianconero e un ritorno a Monaco, il francese sembra pronto a esplorare strade sorprendenti, confermando la sua natura di atleta sempre alla ricerca di nuove sfide e avventure.

Paul Pogba non è tipo da fermarsi al calcio. Dopo un 2024 da incubo – squalifica per doping ridotta a 18 mesi, addio alla Juventus e un ritorno a Monaco tra sussurri e applausi – il francese classe ’93 ha deciso di galoppare verso orizzonti inaspettati. Non su un campo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Pogba, ex bianconero, verso orizzonti inaspettati

Non solo calcio, Paul #Pogba è anche imprenditore: l'ex centrocampista della #Juventus entra nel mondo delle corse dei cammelli Vai su X

Juventus. . We put three past them in #NapoliJuve back in 2015, with Paul Pogba, Martín Caceres, and Arturo Vidal sealing the deal ? - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo business per l'ex Juve Pogba: il francese entra nel mondo delle corse dei cammelli - Paul Pogba, ex centrocampista della Juventus, adesso in forza al Monaco, annuncia via social un nuovo business: il giocatore francese classe 1993 è infatti entrato nel mondo delle corse ... Secondo tuttojuve.com