Juventus-Pafos tocca a David in attacco | buone notizie da Bremer
Nell’atteso match Juventus-Pafos, Jonathan David prende il ruolo di punta, dopo la decisione di adottare il sistema del falso nueve contro il Napoli. Buone notizie arrivano da Bremer, che si prepara a scendere in campo. La sfida rappresenta un importante banco di prova per la squadra e i suoi nuovi schemi offensivi.
In Juventus-Pafos toccherà a Jonathan David guidare l’attacco dopo la scelta del falso nueve a Napoli. Bremer è invece pronto al rientro (Ansa Foto) – SerieAnews Alla Continassa, il centro sportivo della Juventus, l’atmosfera è carica di energia. Le sessioni di allenamento sono intense, con un ritmo elevato e una particolare attenzione ai dettagli. Sotto la guida di Spalletti, lo staff tecnico lavora per migliorare la sincronizzazione tra i vari reparti della squadra. L’obiettivo è chiaro: mantenere la squadra compatta, con transizioni rapide e un’alta qualità di gioco negli ultimi trenta metri del campo. 🔗 Leggi su Serieanews.com
Qui Pafos - David Luiz: "La Juve è forte, ma per loro non sarà facile. Yildiz è un fenomeno. Quando diedi del 'pelato' a Sacchi..." - Alla vigilia della sfida di Champions League tra Pafos e Juventus, David Luiz si è raccontato in un'intervista fiume a gazzetta.
Alla scoperta del Pafos, l'avversaria della Juventus: è la sorpresa della Champions, come gioca e chi sono le stelle - La Juventus sfida il Pafos in Champions League: nella squadra cipriota gioca David Luiz.
L'italiano che sfida la Juventus: chi è Cristiano Giaretta, direttore sportivo del Pafos
La probabile formazione della Juventus per affrontare il Pafos in Champions League questa sera #Juventus #Formazione #ChampionsLeague
