Juventus-Pafos tocca a David in attacco | buone notizie da Bremer

Nell’atteso match Juventus-Pafos, Jonathan David prende il ruolo di punta, dopo la decisione di adottare il sistema del falso nueve contro il Napoli. Buone notizie arrivano da Bremer, che si prepara a scendere in campo. La sfida rappresenta un importante banco di prova per la squadra e i suoi nuovi schemi offensivi.

In Juventus-Pafos toccherà a Jonathan David guidare l’attacco dopo la scelta del falso nueve a Napoli. Bremer è invece pronto al rientro (Ansa Foto) – SerieAnews Alla Continassa, il centro sportivo della Juventus, l’atmosfera è carica di energia. Le sessioni di allenamento sono intense, con un ritmo elevato e una particolare attenzione ai dettagli. Sotto la guida di Spalletti, lo staff tecnico lavora per migliorare la sincronizzazione tra i vari reparti della squadra. L’obiettivo è chiaro: mantenere la squadra compatta, con transizioni rapide e un’alta qualità di gioco negli ultimi trenta metri del campo. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Juventus-Pafos, tocca a David in attacco: buone notizie da Bremer

LIVE Conegliano-Orlando Valkyries Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | le venete dominano il primo set 25-13 - Zazoom Social News

Zhegrova titolare con il Pafos | cosa c’è dietro la scelta di Spalletti e da quanto tempo il kosovaro non partiva dal 1? - Zazoom Social News

Qui Pafos - David Luiz: "La Juve è forte, ma per loro non sarà facile. Yildiz è un fenomeno. Quando diedi del 'pelato' a Sacchi..." - Alla vigilia della sfida di Champions League tra Pafos e Juventus, David Luiz si è raccontato in un’intervista fiume a gazzetta. Secondo tuttojuve.com

Alla scoperta del Pafos, l'avversaria della Juventus: è la sorpresa della Champions, come gioca e chi sono le stelle - La Juventus sfida il Pafos in Champions League: nella squadra cipriota gioca David Luiz. Si legge su ilbianconero.com

L'italiano che sfida la Juventus: chi è Cristiano Giaretta, direttore sportivo del Pafos Vai su X

La probabile formazione della Juventus per affrontare il Pafos in Champions League questa sera #Juventus #Formazione #ChampionsLeague Vai su Facebook