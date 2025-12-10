Juventus-Pafos dove vedere la partita in tv | le probabili formazioni
La Juventus si prepara ad affrontare il Pafos nella sesta giornata della fase a gironi di Champions League, dopo la recente sconfitta contro il Napoli. L'incontro si terrà mercoledì 10 dicembre alle 21, offrendo ai tifosi l'opportunità di seguire in diretta la partita e scoprire le probabili formazioni delle due squadre.
La Juventus, reduce dalla sconfitta in campionato con il Napoli, è chiamata al riscatto nel match contro il Pafos, in programma mercoledì 10 dicembre alle 21 e valevole per la sesta giornata del girone unico di Champions League. I bianconeri, al momento, si trovano ai margini della zona playoff. 🔗 Leggi su Today.it
Juventus-Pafos FC (Champions League, 10-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Yildiz può colpire
Giaretta (ds Pafos) verso la sfida di Champions League con la Juventus: «Sarà un evento enorme. Ha creato eccitazione ovunque, in città e non solo»
Juventus-Pafos, sesta giornata Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
(TS) "Youth League : le probabili formazioni di Juventus -Pafos ore 15, qualificazione in bilico" ? ow.ly/kINZ50XGHx3 Vai su X
Nella super classifica show #UCL grande occasione #juventus se vince conte il Pafos per ipotecare i play off Vai su Facebook
