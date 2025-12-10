Juventus | Marchisio parole pesanti
Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, mantiene un ruolo di rilievo nel cuore dei tifosi e del club. Nonostante siano passati otto anni dall'ultima volta con la fascia al braccio, le sue parole continuano a suscitare attenzione e riflessione. Ora, in un contesto diverso, Marchisio si esprime con sincerità e peso, lasciando un segno importante nel mondo bianconero.
Claudio Marchisio non ha più la fascia al braccio da otto anni, ma quando parla la Juventus si ferma ancora ad ascoltare. E oggi, a poche ore dalla partita che può salvare o affossare la stagione bianconera, ha deciso di non usare anestesia. In una lunga intervista alla Gazzetta dello L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Marchisio: 'Certi giocatori non hanno capito cos'è la Juventus, David trotterella. Chiellini? Lo vedo magro...' - facebook.com Vai su Facebook
#Marchisio "bacchetta" i giocatori della #Juventus Vai su X
Marchisio durissimo: «Ci sono giocatori che non hanno capito la Juve, lui trotterella. Chiellini? Lo vedo magro». Le parole dell’ex bianconero - Claudio Marchisio parla a La Gazzetta dello Sport delle problematiche della Juventus. Lo riporta juventusnews24.com
