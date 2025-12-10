Juventus Marchisio durissimo | Squadra costruita male da anni Ci sono giocatori che non hanno capito cosa voglia dire indossare quella maglia Mercato? Serviva lui

Claudio Marchisio, ex centrocampista e leggenda della Juventus, intervistato da La Gazzetta dello Sport, esprime dure critiche sulla gestione degli ultimi anni e sulla rosa attuale, sottolineando le carenze nel mercato e la mancanza di identità di alcuni giocatori. Le sue parole riflettono il suo pensiero sul difficile stato di salute del club e sulle scelte di mercato.

Juventus, Marchisio durissimo: l’ex centrocampista bianconero, leggenda del club, ha commentato il momento di squadra e dirigenza In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Claudio Marchisio, una delle bandiere della Juventus, ha affrontato senza giri di parole il momento complicato vissuto dal club bianconero. L’ex centrocampista ha evidenziato criticità strutturali che, secondo lui, si trascinano . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juventus, Marchisio durissimo: «Squadra costruita male da anni. Ci sono giocatori che non hanno capito cosa voglia dire indossare quella maglia. Mercato? Serviva lui»

#Marchisio dice la sua a La Gazzetta dello Sport: "Alcuni non hanno capito cos'è la #Juventus "SONO DUE-TRE ANNI CHE SI SBAGLIA LA COSTRUZIONE DELLA SQUADRA: NON SI POSSONO SPENDERE COSÌ TANTI SOLDI OGNI ANNO" "Che problemi - facebook.com Vai su Facebook

#Marchisio: "Sono due/tre anni che si sbaglia la costruzione della squadra. Quante volte nella sua storia la #Juventus ha esonerato l'allenatore nei primi mesi? E quanto volte la parte dirigenziale è stata cambiata dopo un anno? Secondo me non si possono s Vai su X

Marchisio durissimo: «Ci sono giocatori che non hanno capito la Juve, lui trotterella. Chiellini? Lo vedo magro». Le parole dell’ex bianconero - Claudio Marchisio parla a La Gazzetta dello Sport delle problematiche della Juventus. Secondo juventusnews24.com