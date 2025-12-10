Juventus l’ex Muharemovic trascina il Sassuolo

Tarik Muharemovic si è imposto come protagonista nel match tra Sassuolo e Fiorentina, contribuendo con un gol decisivo. L’ex Juventus si sta affermando come punto di riferimento fondamentale nella squadra di Fabio Grosso, dimostrando crescita e determinazione in questa stagione.

Tarik Muharemovic a segno contro la Fiorentina Tarik Muharemovic è diventata un autentica colonna portante del Sassuolo di Fabio Grosso. Nell'ultima giornata è andato anche a segno nel successo contro la Fiorentina per 3-1. L'ex talento della Juventus Next Gen sta facendo faville alla corte dei neroverdi

Muharemovic continua a stupire in Serie A: l’ex difensore della Juventus Next Gen ha stregato tutti in Verona Sassuolo. Vinto anche questo premio… – FOTO

Calciomercato Inter: occhi su Muharemovic. Può guadagnarci anche la Juventus

Calciomercato Inter, capitolo Tarik Muharemovic: la Juventus spettatrice interessata

Da plusvalenza a idea di mercato: così Muharemovic può riprendersi la Juventus - Juventus e Inter guardano in casa del Sassuolo per il difensore che si sta rivelando una delle migliori sorprese del campionato di Serie A: Tarik Muharemovic Classe 2003, bosniaco, Muharemovic si è ... Riporta calciomercato.it