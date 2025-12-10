Juventus l’ex Muharemovic trascina il Sassuolo
Tarik Muharemovic si è imposto come protagonista nel match tra Sassuolo e Fiorentina, contribuendo con un gol decisivo. L’ex Juventus si sta affermando come punto di riferimento fondamentale nella squadra di Fabio Grosso, dimostrando crescita e determinazione in questa stagione.
Tarik Muharemovic a segno contro la Fiorentina Tarik Muharemovic è diventata un autentica colonna portante del Sassuolo di Fabio Grosso. Nell’ultima giornata è andato anche a segno nel successo contro la Fiorentina per 3-1. L’ex talento della Juventus Next Gen sta facendo faville alla corte dei neroverdi e si è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Muharemovic continua a stupire in Serie A: l’ex difensore della Juventus Next Gen ha stregato tutti in Verona Sassuolo. Vinto anche questo premio… – FOTO
Calciomercato Inter: occhi su Muharemovic. Può guadagnarci anche la Juventus
Calciomercato Inter, capitolo Tarik Muharemovic: la Juventus spettatrice interessata
#Muharemovic al #Napoli? Quanto incasserebbe la #Juventus Vai su X
Scontro totale per #Muharemovic L’#Inter sfida la #Juventus Vai su Facebook
Da plusvalenza a idea di mercato: così Muharemovic può riprendersi la Juventus - Juventus e Inter guardano in casa del Sassuolo per il difensore che si sta rivelando una delle migliori sorprese del campionato di Serie A: Tarik Muharemovic Classe 2003, bosniaco, Muharemovic si è ... Riporta calciomercato.it
Giornale radio del mattino, mercoledì 10 dicembre lapresse.it
Oroscopo 10 dicembre 2025: intuizioni chiare, voglia di cambiamento e nuove consapevolezze periodicodaily.com
L’avversione di Trump per l’Europa internazionale.it
La Cucina Italiana è patrimonio dell’umanità Unesco: il riconoscimento anche grazie ad Artusi ilrestodelcarlino.it
Scoperte 55 percezioni indebite di Reddito di Cittadinanza e Assegno d’Inclusione fremondoweb.com
Gazebo di Forza Italia montato dagli operai del Comune, il sindaco di Bordighera scarica l’assessora al ... ilsecoloxix.it