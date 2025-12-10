Juventus le parole di Kalulu pre Pafos

Ilprimatonazionale.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera alle 21:00, l’Allianz Stadium ospiterà la sfida tra Juventus e Pafos, valida per la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Un incontro importante che vede i bianconeri impegnati in una partita determinante nel cammino europeo, con le parole di Kalulu che fanno da anteprima all’evento.

Questa sera alle ore 21:00, la  Juventus  ospiterà all’ Allianz Stadium  il  Pafos  in occasione della  sesta giornata  della  League Phase  della  UEFA Champions League. Mister Luciano  Spalletti  e Pierre  Kalulu  hanno presentato la sfida contro i ciprioti in conferenza stampa. Pierre Kalulu in conferenza stampa «Abbiamo voglia di fare bene, dimostrare il nostro livello. Sarà una partita molto importante per noi, siamo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus le parole di kalulu pre pafos

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, le parole di Kalulu pre Pafos

Marchisio fa sognare i tifosi della Juventus: «Il carattere sta tornando quello a cui eravamo abituati!». Parole importanti dopo la notte europea – FOTO

Juventus Women, le parole di Mazzetta dopo il sorteggio di Champions League: «Curiosi e stimolati dalla nuova formula del torneo. Ecco dove possiamo arrivare»

Isak manda un messaggio a Chiesa dopo l’assist in EFL Cup: ecco cosa ha detto sull’ex Juventus, parole importanti dello svedese!

juventus parole kalulu preNapoli Juventus, l’analisi a Open Var: «Rete di Yildiz regolare e sull’intervento di Kalulu…». La spiegazione - Le ultimissime Il big match tra Napoli e Juventus è stato diretto da Federico La Penna, ch ... Lo riporta calcionews24.com