Juventus Damascelli Disastro Juve è colpa di Elkann e Comolli

Nel corso di una recente trasmissione su Rai Sport, il giornalista Tony Damascelli ha espresso dure critiche alla gestione della Juventus, attribuendo parte delle difficoltà del club alle decisioni di Elkann e Comolli. Le sue parole hanno acceso un acceso dibattito sulla responsabilità della dirigenza nei recenti risultati negativi della squadra.

Damascelli attacca Elkann Il giornalista Tony Damascelli, intervenuto alla trasmissione Il Processo al 90? su Rai Sport,  ha criticato la dirigenza della Juventus. “Se facciamo un processo nella Juventus, dobbiamo farlo a John Elkann e a Damien Comolli e basta. Perché i responsabili di questa situazione sono questi due. Non L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

