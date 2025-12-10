Juventus Comolli fiuta il colpo dalla Serie A | affare a costo zero
La Juventus sta valutando opportunità di mercato a costo zero, puntando su giocatori in scadenza. Damien Comolli, noto talento nel settore, ha individuato un esterno esperto della Serie A come possibile rinforzo per la rosa bianconera, offrendo un'interessante soluzione senza costi di trasferimento.
La Juventus pensa al calciomercato: Damien Comolli mette nel mirino l'esperto esterno della Serie A, è in scadenza di contratto. La Juventus osserva con grande attenzione la prossima finestra di calciomercato, consapevole delle opportunità che potrebbero arrivare dalla Serie A. Damien Comolli, oggi punto di riferimento dell'area sportiva bianconera, sta monitorando diverse situazioni e una, in particolare, si sta rivelando interessante: un esperto esterno del campionato italiano che potrebbe liberarsi a parametro zero. Nuovo nome sul taccuino di Comolli: pronto il colpo a costo zero. Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus avrebbe inserito nel proprio taccuino Adam Marusic, esterno destro classe 1992 della nazionale montenegrina e della Lazio.
