Juventus come risollevare la stagione ed evitare un fallimento | la ricetta secondo Vaciago ecco cosa sta mancando ai bianconeri tra campo e dirigenza

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, analizza le strategie e le criticità della Juventus per risollevare la stagione e prevenire un possibile fallimento, evidenziando cosa manca tra campo e dirigenza.

Juventus, Guido Vaciago – direttore di Tuttosport – ha spiegato come risollevare la stagione ed evitare un «fallimento». Le sue parole. La Juventus si trova a un bivio cruciale e l’unica via d’uscita, secondo Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, è una e una sola: « fare squadra ». Un concetto che deve permeare ogni livello del club, dal campo alla dirigenza, creando un fronte unico per «rattoppare le tante troppe mancanze». Un primo passo fondamentale è il sostegno incondizionato al tecnico Luciano Spalletti. La storia recente bianconera insegna che gli allenatori lasciati soli finiscono per essere travolti, con conseguente « deriva della squadra ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, come risollevare la stagione ed evitare un «fallimento»: la ricetta secondo Vaciago, ecco cosa sta mancando ai bianconeri tra campo e dirigenza

Juventus, in arrivo un altro aumento di capitale da 80 milioni di euro per il mercato di Spalletti (Tuttosport) Parte della somma sarà reinvestita a gennaio, al fine di puntellare la rosa. Tuttosport: «In due anni, la Juve è chiamata a risollevare un trofeo, a Torino si

