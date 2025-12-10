juventus coman tevez era pazzesco

Kingsley Coman ricorda Carlos Tevez, definendolo un giocatore pazzesco. L'ex attaccante della Juventus sottolinea l'importanza del suo impatto e l'affetto nei suoi confronti, evidenziando come alcune passioni sportive possano tornare nel cuore dei tifosi. Un ricordo speciale di un'epoca memorabile per la Vecchia Signora.

Coman: “Tevez era pazzesco” Certi amori non finiscono mai. fanno solo dei lunghi giri e poi ritornano. Lo sa bene Kingsley Coman, fuoriclasse del Bayern Monaco affermatosi con la Juentus durante il ciclo dei nove scudetti. In una recente intervista, Coman ha parlato del suo passato bianconero, con focus particolare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it