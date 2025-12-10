Juventus Coman Tevez era pazzesco
Kingsley Coman ricorda Carlos Tevez, definendolo un giocatore pazzesco. L'ex attaccante della Juventus sottolinea l'importanza del suo impatto e l'affetto nei suoi confronti, evidenziando come alcune passioni sportive possano tornare nel cuore dei tifosi. Un ricordo speciale di un'epoca memorabile per la Vecchia Signora.
Coman: “Tevez era pazzesco” Certi amori non finiscono mai. fanno solo dei lunghi giri e poi ritornano. Lo sa bene Kingsley Coman, fuoriclasse del Bayern Monaco affermatosi con la Juentus durante il ciclo dei nove scudetti. In una recente intervista, Coman ha parlato del suo passato bianconero, con focus particolare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
SERIE A: nella 14a giornata il Napoli ha battuto 2-1 la Juventus, salendo al comando della classifica. Pareggio tra Lazio e Bologna Nel posticipo domenicale della 14a giornata del campionato di Serie A il Napoli ha battuto 2-1 la Juventus, salendo al comand - facebook.com Vai su Facebook
#Coman #Tevez #Juventus #Chiellini #ChampionsLeague Vai su X
Allegri: «Juve, usa la testa. Tevez gioca se non è... fuso» - Nella lista diramata dal tecnico al termine dell'allenamento di rifinitura a Vinovo non figura Kinglsey Coman, che è tornato dalla Nazionale accusando un affaticamento muscolare. Scrive tuttosport.com
