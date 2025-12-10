Juventus Cobolli Gigli Dopo Napoli nessun dirigente si è presentato
L'ex presidente della Juventus, Giovann Cobolli Gigli, commenta la difficile situazione attuale del club, evidenziando come, dopo la partita contro il Napoli, nessun dirigente si sia presentato. In un'intervista a Salite sulla Giostra, Cobolli Gigli analizza le dinamiche interne e le recenti criticità che coinvolgono la dirigenza bianconera.
Cobolli Gigli sull’attuale situazione della Juventus e l’accusa alla dirigenza Intervistato a Salite sulla Giostra, l’ex presidente Giovann Cobolli Gigli ha parlato dell’attuale situazione in casa della Juventus, con un accusa alla dirigenza dopo la partita di Napoli. “Mi sembra che ieri nessun dirigente di livello della Juventus abbia rilasciato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Napoli sulla pelle di Spalletti Juventus nel cuore di Conte | domenica la sfida tra gli ex La Stampa - Zazoom Social News
Cobolli Gigli | Juve? Da presidente avrei chiesto scusa perché con il Napoli è mancata la grinta - Zazoom Social News
Cobolli Gigli su Spalletti: «Si vedono miglioramenti» - Il Napoli è ripreso, ma la tradizione al Maradona non è favorevole ai bianconeri Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ... Come scrive juventusnews24.com
Cobolli Gigli: "La Juve sta dando segnali di miglioramento, a Napoli darà il massimo" - Intervenuto a "Radio Tuttonapoli", Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, si sofferma sul big match di campionato che i bianconeri giocheranno domenica sera al Maradona ... Riporta tuttojuve.com
ON AIR - Cobolli Gigli: "Napoli-Juventus più importante per i bianconeri, Conte di altissimo livello, ritrovata la brillantezza grazie a lui" ift.tt/yB4AkWa Vai su X
(#Tuttosport) Il nome nuovo per il ds della #Juventus è James #Gow. Ha già lavorato con #Comolli al #Liverpool, anche se la sua esperienza nel ruolo specifico è solo di 3 anni e il più recente incarico all'#Alborg in Danimarca si è concluso con la retrocession Vai su Facebook
