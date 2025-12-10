Juvecaserta attesa dalla Virtus Roma disponibili ancora pochi biglietti per i tifosi ospiti

Sabato 13 dicembre si svolgerà al palasport di viale Tiziano a Roma il big match tra Virtus Gvm Roma 1960 e Juvecaserta 2021. Sono ancora disponibili pochi biglietti per il settore ospiti, offrendo ai tifosi l'opportunità di seguire dal vivo questa importante sfida tra le due squadre.

Per il big match tra Virtus Gvm Roma 1960 e Paperdi Juvecaserta 2021, in programma sabato 13 dicembre al palasport di viale Tiziano a Roma, sono disponibili ancora pochi biglietti per il settore Ospiti.Per ragioni di ordine pubblico, la Paperdi Juvecaserta "sconsiglia vivamente ai propri.

