Juve spunta Mendoza | c’è una clausola da 20 milioni Fascia destra | occhi su Palestra

La Juventus guarda al mercato in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno, con attenzione a possibili acquisti e cessioni strategiche. Tra le piste più calde, spunta Mendoza con una clausola da 20 milioni, e si valutano anche opzioni per la fascia destra, come Palestra Torino, nel tentativo di rafforzare la rosa e puntare a un ritorno ai vertici.

Torino, 10 dicembre 2025 – Stasera un decisivo Juve-Pafos in Champions League, ma fuori dal campo un altrettanto decisiva strategia di mercato per gennaio e giugno, allo scopo di ridare alla Vecchia Signora forza e qualità per un ipotetico ritorno ai vertici. Servono un mediano e un esterno destro, queste le due principali lacune, e la dirigenza è al lavoro per cercare di soddisfare le richieste tecniche nel solco della sostenibilità economica. Le briglie del fair play sono evidenti, e l’indagine Uefa sui bilanci terminerà in primavera, si rischia una piccola sanzione, e così il nuovo Ad deve lavorare con attenzione e misura, senza fare il passo più lungo della gamba. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net