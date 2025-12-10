Juve Primavera i convocati per il match di Youth League contro il Pafos | la lista ufficiale di Padoin
Ecco i convocati della Juve Primavera per la sfida di Youth League contro il Pafos, annunciati dal tecnico Padoin. La lista ufficiale include i giocatori selezionati per la prossima partita, offrendo uno sguardo sulla rosa a disposizione dei giovani bianconeri in vista dell'importante impegno europeo.
Juve Primavera, la lista dei convocati per il match di Youth League contro il Pafos: l’elenco completo stilato dal tecnico Padoin. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve Primavera ha reso nota la lista dei convocati per il match di Youth League contro il Pafos, valido per la sesta e ultima giornata della League Phase. Juve Primavera, i convocati per il match di Youth League contro il Pafos. 2 Bamballi 6 Milia 9 Lopez 10 Finocchiaro 13 Verde 14 Durmisi 15 Badarau 16 Contarini 19 Sylla 23 Bassino 25 Ceppi 26 Grelaud 27 Elimoghale 28 Tiozzo 33 De Brul 35 Nava 37 Huli 38 Sosna 41 Giaretta TUTTE LE NOTIZIE SUL CAMPIONATO PRIMAVERA . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juve Pafos Primavera streaming e diretta tv Dove vederla - facebook.com Vai su Facebook
Orario Juve Pafos Primavera: quando si gioca il match di Youth League, valido per la sesta giornata 2025/26. I dettagli - Orario Juve Pafos Primavera: quando si gioca il match di Youth League, valido per la sesta giornata 2025/26. Scrive juventusnews24.com
Il caso Triestina e il 'Sistema Di Paolo': soldi pubblici per il cinema utilizzati per fin... agi.it
Irene Pivetti condannata a 4 anni in Appello. A Belve aveva detto: «Il carcere? Non accadrà» leggo.it
L’aereo perde quota e si schianta su un’auto: il video, spaventoso thesocialpost.it
Illusione ottica di 6 donne con solo 5 paia di gambe newsner.it
LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia subito protagonista! Bene Pirovano oasport.it
Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 ... ilrestodelcarlino.it