Juve Primavera eliminata dalla Youth League | niente sedicesimi Prima l’illusione e poi la beffa targata Pafos

La Juve Primavera si ferma ai sedicesimi di Youth League, uscendo delusi dopo una rimonta del Pafos che mette fine al sogno europeo dei giovani bianconeri. Dopo una fase iniziale di speranza, la squadra di Vinovo si vede superare dagli avversari ciprioti, lasciando spazio all’amara eliminazione.

Juve Primavera eliminata dalla Youth League: niente sedicesimi. Prima l'illusione e poi la beffa targata Pafos che rimonta a Vinovo. Si chiude con un amaro pareggio e una grande delusione il cammino della Juventus Primavera in Youth League. La squadra di Simone Padoin ha sprecato una grandissima occasione, facendosi rimontare in casa dal Pafos nel secondo tempo sul risultato finale di 2-2. Questo pareggio ha sancito l' addio a una qualificazione ai sedicesimi di finale che, per quanto statisticamente quasi impossibile alla vigilia, si stava incredibilmente materializzando.

