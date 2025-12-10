Juve Primavera eliminata dalla Youth League | niente sedicesimi Prima l’illusione e poi la beffa targata Pafos

Juventusnews24.com | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juve Primavera si ferma ai sedicesimi di Youth League, uscendo delusi dopo una rimonta del Pafos che mette fine al sogno europeo dei giovani bianconeri. Dopo una fase iniziale di speranza, la squadra di Vinovo si vede superare dagli avversari ciprioti, lasciando spazio all’amara eliminazione.

Juve Primavera eliminata dalla Youth League: niente sedicesimi. Prima l’illusione e poi la beffa targata Pafos che rimonta a Vinovo. Si chiude con un  amaro pareggio  e una  grande delusione  il cammino della  Juventus Primavera  in  Youth League. La squadra di  Simone Padoin  ha  sprecato una grandissima occasione, facendosi  rimontare in casa  dal  Pafos  nel secondo tempo sul risultato finale di  2-2. Questo pareggio ha sancito l’ addio  a una qualificazione ai  sedicesimi di finale  che, per quanto  statisticamente quasi impossibile  alla vigilia, si stava incredibilmente materializzando. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juve primavera eliminata dalla youth league niente sedicesimi prima l8217illusione e poi la beffa targata pafos

© Juventusnews24.com - Juve Primavera eliminata dalla Youth League: niente sedicesimi. Prima l’illusione e poi la beffa targata Pafos

LIVE Sci alpino Gigante Nor-Am 2025 in DIRETTA | iniziata la prima manche i pettorali delle italiane - Zazoom Social News

juve primavera eliminata youthYouth League, Juventus-Pafos in diretta: orario e dove vedere in tv la Primavera bianconera - La squadra di Padoin è alla ricerca di una vittoria per risalire la classifica e provare a conquistare la qualificazione ai sedicesimi ... Secondo tuttosport.com

juve primavera eliminata youthDIRETTA/ Juventus Pafos Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! Youth League 10 dicembre 2025 - Youth League, Diretta Juventus Pafos Primavera, streaming video tv: i bianconeri devono vincere e sperare in risultati favorevoli (10 dicembre 2025 ... Si legge su ilsussidiario.net