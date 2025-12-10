Juve Pafos Primavera Youth League 2-2 LIVE | Ferrer Terrones pareggia clamoroso a Vinovo

Seguici per aggiornamenti in tempo reale sulla partita tra Juve Pafos e Primavera Youth League, valida per la sesta giornata 2025/26. La sfida termina con un sorprendente 2-2, grazie alla rete di Ferrer Terrones che permette ai giovani bianconeri di ottenere un pareggio emozionante. Di seguito, tutte le sintesi, moviola, tabellino e cronaca del match.

di Marco Baridon Juve Pafos Primavera Youth League LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la sesta giornata 202526. (inviato al JTC di Vinovo) – Impresa che sfida qualsiasi legge della statistica e del gioco delle combinazioni per la Juve Primavera. I bianconeri affrontano il Pafos nell’ultimo match della League Phase di Youth League: obbligatorio vincere e sperare nei risultati delle altre per cullare il sogno qualificazione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Pafos Primavera Youth League 2-2: sintesi e moviola. 79? Cambi Juve – Dentro Lopez e Sosna per Tiozzo e De Brul. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com