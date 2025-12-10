Juve Pafos Primavera Youth League 2-2 | clamoroso a Vinovo bianconeri rimontati e eliminati dalla competizione
Nel match valido per la sesta giornata della Primavera Youth League 2025/26, Juve Pafos si trova coinvolta in un sorprendente pareggio 2-2 a Vinovo. La partita, ricca di emozioni e colpi di scena, si conclude con una rimonta dei rivali che porta all'eliminazione dei bianconeri dalla competizione. Ecco tutti i dettagli e le cronache della sfida.
di Marco Baridon Juve Pafos Primavera Youth League LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la sesta giornata 202526. (inviato al JTC di Vinovo) – Impresa che sfidava qualsiasi legge della statistica e del gioco delle combinazioni per la Juve Primavera. I bianconeri affrontavano il Pafos nell’ultimo match della League Phase di Youth League: obbligatorio vincere e sperare nei risultati delle altre per cullare il sogno qualificazione. 2-2 che elimina la squadra di Padoin dall’Europa. Juve Pafos Primavera Youth League 2-2: sintesi e moviola. FISCHIO FINALE, BIANCONERI ELIMINATI DALLA YOUTH LEAGUE 90’+4? Espulsi Alves e Durmisi – Accenno di rissa, rosso per l’attaccante e per il giocatore del Pafos. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Youth League, Juventus-Pafos in diretta: orario e dove vedere in tv la Primavera bianconera - La squadra di Padoin è alla ricerca di una vittoria per risalire la classifica e provare a conquistare la qualificazione ai sedicesimi ... Come scrive tuttosport.com
Youth League, Juventus Primavera-Pafos LIVE: formazioni, cronaca, aggiornamenti - Tutti gli aggiornamenti in diretta sul match di Youth League tra Juventus Primavera e Pafos. Si legge su ilbianconero.com
La sfida di Youth League fra Juventus e Pafos LIVE sul nostro sito previa registrazione gratuita Seguite la sfida dei giovani bianconeri in diretta
Youth League, Juventus-Pafos in diretta: orario e dove vedere in tv la Primavera bianconera
