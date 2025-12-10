Juve Pafos Primavera Youth League 2-1 LIVE | Ferrer Terrones riapre la partita
Segui in diretta la partita tra Juve Pafos Primavera e avversari, valida per la sesta giornata della Youth League 2025/26. Ricco di emozioni, l'incontro vede Ferrer Terrones riaprire la partita dopo un primo tempo difficile, con aggiornamenti su sintesi, moviola, tabellino e risultato finale. Resta con noi per tutte le curiosità e gli sviluppi del match.
di Marco Baridon Juve Pafos Primavera Youth League LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la sesta giornata 202526. (inviato al JTC di Vinovo) – Impresa che sfida qualsiasi legge della statistica e del gioco delle combinazioni per la Juve Primavera. I bianconeri affrontano il Pafos nell’ultimo match della League Phase di Youth League: obbligatorio vincere e sperare nei risultati delle altre per cullare il sogno qualificazione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Pafos Primavera Youth League 2-1: sintesi e moviola. 71? Cambio Juve – Dentro Ceppi per Sylla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
