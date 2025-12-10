Juve Pafos Primavera Youth League 2-0 LIVE | Elimoghale due volte vicino al tris

Segui in tempo reale la sfida tra Juve Pafos Primavera e la squadra avversaria, valida per la sesta giornata della Youth League 2025/26. Un match ricco di azioni e emozioni, con Elimoghale protagonista e Marco Baridon vicino al tris. Ecco tutte le ultime novità, il risultato e i momenti salienti della partita.

di Marco Baridon Juve Pafos Primavera Youth League LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la sesta giornata 202526. (inviato al JTC di Vinovo) – Impresa che sfida qualsiasi legge della statistica e del gioco delle combinazioni per la Juve Primavera. I bianconeri affrontano il Pafos nell’ultimo match della League Phase di Youth League: obbligatorio vincere e sperare nei risultati delle altre per cullare il sogno qualificazione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Pafos Primavera Youth League 2-0: sintesi e moviola. 63? Palo Elimoghale – Altra chance per il classe 2009. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Pafos Primavera Youth League 2-0 LIVE: Elimoghale due volte vicino al tris

