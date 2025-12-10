Juve Pafos Primavera Youth League 2-0 LIVE | doppietta Tiozzo i bianconeri raddoppiano
Segui in tempo reale la partita tra Juve Pafos e Primavera, valida per la sesta giornata della Youth League 2025/26. La sfida si conclude con un risultato di 2-0, grazie a una doppietta di Tiozzo. Ecco sintesi, moviola, tabellino e cronaca del match.
di Marco Baridon Juve Pafos Primavera Youth League LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la sesta giornata 202526. (inviato al JTC di Vinovo) – Impresa che sfida qualsiasi legge della statistica e del gioco delle combinazioni per la Juve Primavera. I bianconeri affrontano il Pafos nell’ultimo match della League Phase di Youth League: obbligatorio vincere e sperare nei risultati delle altre per cullare il sogno qualificazione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Pafos Primavera Youth League 2-0: sintesi e moviola. 51? Doppietta Tiozzo – Aveva flirtato con la doppietta, ora ci è riuscito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Youth League, Juventus-Pafos in diretta: orario e dove vedere in tv la Primavera bianconera - La squadra di Padoin è alla ricerca di una vittoria per risalire la classifica e provare a conquistare la qualificazione ai sedicesimi
DIRETTA/ Juventus Pafos Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! Youth League 10 dicembre 2025 - Youth League, Diretta Juventus Pafos Primavera, streaming video tv: i bianconeri devono vincere e sperare in risultati favorevoli (10 dicembre 2025
