Juve Pafos Primavera Youth League 1-0 LIVE | Tiozzo decide il primo tempo INTERVALLO

Segui in tempo reale il match tra Juve Pafos Primavera e avversari, valido per la sesta giornata della Youth League 2025/26. Tiozzo segna il gol decisivo nel primo tempo, determinando il risultato di 1-0. Ecco tutte le novità, le azioni salienti e le analisi della partita, aggiornate in diretta.

di Marco Baridon Juve Pafos Primavera Youth League LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la sesta giornata 202526. (inviato al JTC di Vinovo) – Impresa che sfida qualsiasi legge della statistica e del gioco delle combinazioni per la Juve Primavera. I bianconeri affrontano il Pafos nell’ultimo match della League Phase di Youth League: obbligatorio vincere e sperare nei risultati delle altre per cullare il sogno qualificazione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Pafos Primavera Youth League 1-0: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 41? Punizione Mavroudis – Scavalca la barriera il suo tentativo ma si allunga Huli e dice no con un bell’intervento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Pafos Primavera Youth League 1-0 LIVE: Tiozzo decide il primo tempo INTERVALLO

Ad Atreju il presepe si fa come si deve | niente statuine woke e volti censurati negli stand artigianali video - Zazoom Social News

Qualità dell' aria a Parma torna il bollino rosso - Zazoom Social News

Youth League, Juventus-Pafos in diretta: orario e dove vedere in tv la Primavera bianconera - La squadra di Padoin è alla ricerca di una vittoria per risalire la classifica e provare a conquistare la qualificazione ai sedicesimi ... Scrive tuttosport.com

DIRETTA/ Juventus Pafos Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! Youth League 10 dicembre 2025 - Youth League, Diretta Juventus Pafos Primavera, streaming video tv: i bianconeri devono vincere e sperare in risultati favorevoli (10 dicembre 2025 ... Riporta ilsussidiario.net

La probabile formazione della Juventus per affrontare il Pafos in Champions League questa sera #Juventus #Formazione #ChampionsLeague - facebook.com Vai su Facebook

Il Pafos avvisa la Juve, Goldar: “Umili ma ambiziosi, a Torino vedrete una squadra vera” Vai su X