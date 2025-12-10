Juve Pafos Primavera Youth League 0-0 LIVE | doppio tentativo su punizione di Tiozzo si salvano i ciprioti Pericoloso anche Durmisi
Segui live la sfida tra Juve Pafos Primavera e Pafos nella Youth League 2025/26, valida per la sesta giornata. La partita termina con un risultato di 0-0, con occasioni per Tiozzo e Durmisi su punizione. Ecco tutti i dettagli, la sintesi, la moviola e le azioni salienti di questa sfida.
di Marco Baridon Juve Pafos Primavera Youth League LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la sesta giornata 202526. (inviato al JTC di Vinovo) – Impresa che sfida qualsiasi legge della statistica e del gioco delle combinazioni per la Juve Primavera. I bianconeri affrontano il Pafos nell’ultimo match della League Phase di Youth League: obbligatorio vincere e sperare nei risultati delle altre per cullare il sogno qualificazione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Pafos Primavera Youth League 0-0: sintesi e moviola. 17? Pericoloso il Pafos – Mavroudis calcia dal limite ma trova l’opposizione della difesa bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Youth League, Juventus-Pafos in diretta: orario e dove vedere in tv la Primavera bianconera - La squadra di Padoin è alla ricerca di una vittoria per risalire la classifica e provare a conquistare la qualificazione ai sedicesimi ... Lo riporta tuttosport.com
