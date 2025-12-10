Juve Pafos Primavera Youth League 0-0 LIVE | ci prova Verde bianconeri pericolosi in area
La partita tra Juve Pafos e Primavera Youth League si conclude con uno 0-0, con occasioni per entrambe le squadre. Nel corso del match, Verde si rende protagonista con un tentativo pericoloso, mentre i bianconeri si fanno vedere in area avversaria. Ecco tutti i dettagli, sintesi e aggiornamenti live sulla sesta giornata della stagione 2025/26.
di Marco Baridon Juve Pafos Primavera Youth League LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la sesta giornata 202526. (inviato al JTC di Vinovo) – Impresa che sfida qualsiasi legge della statistica e del gioco delle combinazioni per la Juve Primavera. I bianconeri affrontano il Pafos nell'ultimo match della League Phase di Youth League: obbligatorio vincere e sperare nei risultati delle altre per cullare il sogno qualificazione. Juve Pafos Primavera Youth League 0-0: sintesi e moviola. 30? Occasione Verde – Calcio d'angolo, pallone al centro dell'area per Verde che si coordina e in girata cerca la porta.
La probabile formazione della Juventus per affrontare il Pafos in Champions League questa sera
Il Pafos avvisa la Juve, Goldar: "Umili ma ambiziosi, a Torino vedrete una squadra vera"
Youth League, Juventus-Pafos in diretta: orario e dove vedere in tv la Primavera bianconera - La squadra di Padoin è alla ricerca di una vittoria per risalire la classifica e provare a conquistare la qualificazione ai sedicesimi
