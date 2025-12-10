Juve Pafos parla David Luiz | Il club è ambizioso c’è voglia di crescere le infrastrutture sono moderne Sulla Juve dico questo
David Luiz, ex difensore di Chelsea, PSG e Arsenal, commenta il progetto del Juve Pafos, evidenziando l’ambizione del club e le infrastrutture moderne. In vista del match di Champions League tra Juventus e Pafos, il suo punto di vista offre uno sguardo interessante sulla crescita e le prospettive del club cipriota.
Juve Pafos, David Luiz svela a sorpresa: «Il club è ambizioso, le infrastrutture sono moderne. Sulla Juventus la penso così» Il match di Champions League tra Juventus e Pafos avrà un protagonista d’eccezione: David Luiz, difensore brasiliano di 38 anni ex Chelsea PSG e Arsenal con 57 presenze in nazionale. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Qui Pafos - David Luiz: "La Juve è forte, ma per loro non sarà facile. Yildiz è un fenomeno. Quando diedi del 'pelato' a Sacchi..." - Alla vigilia della sfida di Champions League tra Pafos e Juventus, David Luiz si è raccontato in un’intervista fiume a gazzetta. tuttojuve.com scrive
David Luiz ricorda Sarri: tra sigarette e Europa League - Le parole dell'ex Chelsea, questa sera in campo con il Pafos contro la Juve, in merito all'esperienza vissuta con Maurizio Sarri ... Come scrive lalaziosiamonoi.it
