Juve-Pafos l’uomo della svolta per Spalletti manca da un anno

Luciano Spalletti cerca una svolta con la Juventus, affidandosi a Edon Zhegrova per la partita di Champions League contro il Pafos. Dopo un anno difficile, il tecnico ha deciso di puntare su questo talento per rinvigorire la squadra e rinforzare la sua strategia, rispondendo alle richieste dei tifosi e puntando a un risultato importante.

Luciano Spalletti prova a dare una scossa alla squadra e alla sua avventura in bianconero: la prima scelta forte per la sfida di Champions League col Pafos si chiama Zhegrova I tifosi lo hanno invocato a gran voce, Luciano Spalletti ha deciso di accontentare tutti e lo ha annunciato: Edon Zhegrova è pronto a partire dal primo minuto. – Calciomercato.it (Ansa Foto) L’esterno offensivo kosovaro è uno dei calciatori di maggiore qualità della rosa, uno dei pochi in grado di dare imprevedibilità alla manovra offensiva bianconera e di lanciarsi in assoli fuori dallo spartito classico. 🔗 Leggi su Calciomercato.it