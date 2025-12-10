Juve Pafos LIVE | l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium le ultime sulle scelte di Spalletti

Segui in tempo reale l’andamento di Juve Pafos, match valido per la sesta giornata di Champions League 2025/26. Aggiornamenti su formazioni, moviola, risultato e cronaca direttamente dall’Allianz Stadium, con tutte le ultime novità sulle scelte di Spalletti e le azioni salienti del confronto.

di Marco Baridon Juve Pafos LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la sesta giornata di Champions League 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – Per rimanere agganciata al treno playoff di Champions League, la Juve cerca continuità. Dopo aver vinto il primo incontro contro il Bodo Glimt, ora i bianconeri – a quota 6 punti – vogliono centrare il secondo successo di fila in Europa anche contro il Pafos. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Pafos 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 21 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Pafos 0-0: risultato e tabellino.

