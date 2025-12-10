Juve Pafos LIVE | l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium le ultime sulle scelte di Spalletti
Segui in tempo reale l’andamento di Juve Pafos, match valido per la sesta giornata di Champions League 2025/26. Aggiornamenti su formazioni, moviola, risultato e cronaca direttamente dall’Allianz Stadium, con tutte le ultime novità sulle scelte di Spalletti e le azioni salienti del confronto.
di Marco Baridon Juve Pafos LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la sesta giornata di Champions League 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Per rimanere agganciata al treno playoff di Champions League, la Juve cerca continuità. Dopo aver vinto il primo incontro contro il Bodo Glimt, ora i bianconeri – a quota 6 punti – vogliono centrare il secondo successo di fila in Europa anche contro il Pafos. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Pafos 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 21 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Pafos 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juve, Champions in salita: ora decisive le partite contro Bodo e Pafos
Juve Pafos: ruolino di marcia da schiacciasassi per i prossimi avversari in Champions League. Come sta andando il loro cammino in Cipro
Arbitro Juve Pafos, designato il fischietto del match di Champions League: chi dirigerà l’incontro in programma mercoledì allo Stadium
Juventus-Pafos: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League - I bianconeri di Luciano Spalletti non possono permettersi passi falsi contro i ciprioti: entrambe le squadre sono a quota sei punti in classifica ... Secondo tuttosport.com
