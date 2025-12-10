Juve Pafos i pullman delle due squadre sono arrivati all’Allianz Stadium | FOTO e VIDEO del pre-partita

Le squadre di Juve Pafos sono arrivate all’Allianz Stadium, segnando l’inizio del pre-partita. I pullman delle due formazioni sono stati immortalati in foto e video durante il loro accesso all’impianto, con Spalletti e i suoi primi ad arrivare, seguiti dai rappresentanti ciprioti. Ecco i momenti salienti prima del fischio d’inizio.

di Marco Baridon Juve Pafos, i pullman hanno varcato i cancelli: Spalletti e i suoi sono i primi a raggiungere l’impianto, poi l’arrivo dei ciprioti. Atmosfera delle grandi notti. (inviato all’Allianz Stadium) – L’attesa sta per finire e la tensione agonistica inizia a salire vertiginosamente attorno all’ Allianz Stadium. Il lungo avvicinamento alla sfida di Champions League ha vissuto il suo momento simbolico più importante pochi minuti fa, con l’arrivo ufficiale delle squadre presso l’impianto torinese. A differenza di altre occasioni, a rompere gli indugi sono stati proprio i padroni di casa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Pafos, i pullman delle due squadre sono arrivati all’Allianz Stadium: FOTO e VIDEO del pre-partita

Taranto | aggredito un altro autista di pullman Kyma mobilità cresce la preoccupazione - Zazoom Social News

Juventus | emergenza Vlahovic - Zazoom Social News

Juve-Pafos diretta Champions: formazioni, risultato e classifica in tempo reale - I bianconeri in campo all'Allianz Stadium con i ciprioti per ritrovare fiducia e morale, oltre a punti importanti per restare dentro le prime 24 posizioni ... Scrive tuttosport.com

Juventus-Pafos dove vederla oggi in diretta tv e streaming, probabili formazioni e arbitro Champions League 2025/2026 - Pafos è la sfida decisiva della 6° giornata di Phase League Champions 2025/2026, orario, arbitro, probabili formazioni e dove vederla in streaming e gratis ... Riporta sport.virgilio.it

Youth League, Juve eliminata: il 2-2 col Pafos condanna i ragazzi di Padoin Vai su X

Convocati Juve contro il Pafos, ritorni importanti per Spalletti: la lista ufficiale completa - facebook.com Vai su Facebook