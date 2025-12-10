Juve Pafos i convocati di Spalletti per la sfida di Champions League! Due rientri importanti per i bianconeri – FOTO

Luciano Spalletti ha annunciato i convocati della Juve Pafos per la sfida di questa sera in Champions League, che si disputerà alle 21 allo Stadium. Due rientri importanti rafforzano la rosa dei bianconeri in vista di questo fondamentale appuntamento internazionale. Ecco la lista completa dei giocatori scelti dal tecnico toscano.

Juve Pafos, ecco la lista dei convocati di Spalletti per la Champions! Due rientri fondamentali per i bianconeri – FOTO Luciano Spalletti ha reso nota la lista dei giocatori che prenderanno parte alla delicata sfida di Champions League contro il Pafos, in programma questa sera alle 21 allo Stadium. L’elenco porta con sé buone notizie . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juve Pafos, i convocati di Spalletti per la sfida di Champions League! Due rientri importanti per i bianconeri – FOTO

La probabile formazione della Juventus per affrontare il Pafos in Champions League questa sera #Juventus #Formazione #ChampionsLeague - facebook.com Vai su Facebook

Il Pafos avvisa la Juve, Goldar: “Umili ma ambiziosi, a Torino vedrete una squadra vera” Vai su X

Juventus, i convocati di Spalletti per il match contro il Pafos: la lista completa - La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha diramato la lista dei convocati di Spalletti per la gara di Champions, tornano a disposizione Bremer e Rugani, mentre sono assenti Vlahovic, ... tuttojuve.com scrive