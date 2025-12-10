Juve Pafos ciprioti pericolosi allo Stadium | palo e occasioni per gli ospiti il pubblico reagisce così! Cosa è successo alla mezz’ora
Nel confronto tra Juve e Pafos, i ciprioti si dimostrano pericolosi fin dai primi minuti, colpendo un palo e creando diverse occasioni da gol. La squadra di Spalletti fatica a trovare il ritmo, mentre il pubblico, insoddisfatto, reagisce con fischi alla mezz’ora di gioco. Un avvio difficile che mette in evidenza le tensioni e le sfide della partita.
Juve Pafos, avvio shock dei bianconeri: la squadra di Spalletti soffre e rischia grosso, il pubblico perde la pazienza e fischia. Ospiti vicini al vantaggio. Quella che doveva essere la serata del riscatto e della discesa in campo “facile” contro la cenerentola del girone si sta trasformando in un incubo sportivo e ambientale. All’ Allianz Stadium sono bastati trenta minuti di gioco per far esplodere il malcontento: alla mezz’ora esatta, dalle tribune sono piovuti sonori fischi all’indirizzo della squadra di Luciano Spalletti. Una contestazione rumorosa che certifica un avvio di gara ben al di sotto delle aspettative. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
