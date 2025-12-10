Juve Pafos ciprioti pericolosi allo Stadium | palo e occasioni per gli ospiti il pubblico reagisce così! Cosa è successo alla mezz’ora

Nel confronto tra Juve e Pafos, i ciprioti si dimostrano pericolosi fin dai primi minuti, colpendo un palo e creando diverse occasioni da gol. La squadra di Spalletti fatica a trovare il ritmo, mentre il pubblico, insoddisfatto, reagisce con fischi alla mezz’ora di gioco. Un avvio difficile che mette in evidenza le tensioni e le sfide della partita.

