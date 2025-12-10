Juve Pafos 2-0 LIVE | raddoppiano i bianconeri con David!!
La Juventus conquista una vittoria importante contro il Pafos nella sesta giornata di Champions League 2025/26, grazie alla rete di David che permette ai bianconeri di raddoppiare e portare a casa i tre punti. Ecco tutti i dettagli, la sintesi e le ultime notizie sul match, aggiornate in tempo reale.
di Andrea Bargione Juve Pafos LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la sesta giornata di Champions League 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Per rimanere agganciata al treno playoff di Champions League, la Juve cerca continuità. Dopo aver vinto il primo incontro contro il Bodo Glimt, ora i bianconeri – a quota 6 punti – vogliono centrare il secondo successo di fila in Europa anche contro il Pafos. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Pafos 2-0: sintesi e moviola. 74? DOPPIO CAMBIO JUVE – Fuori Miretti e David, dentro Thuram e Adzic. 73? RADDOPPIA LA JUVENTUS! Grande ripartenza in mezzo al campo di Conceicao che scappa via e tocca in profondità a sinistra per Yildiz, poi subito in mezzo per David che a tu per tu batte Michael. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus-Pafos 0-0: diretta live e risultato in tempo reale - Pafos di Mercoledì 10 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Segnala calciomagazine.net
Champions: Benfica-Napoli 2-0 al 49', Juventus-Pafos 0-0 - Napoli termina con i lusitani in vantaggio per una lunghezza grazie alla rete di Rios al 20' Padroni di ... Secondo msn.com
Sì, Jonathan #David l’ha messa FUORI da lì Juve-Pafos è 0-0 all’intervallo Vai su X
Our Starting XI to take on Pafos ? #UCL #JuvePafos - facebook.com Vai su Facebook
