Juve Pafos 2-0 LIVE | raddoppiano i bianconeri con David!!

Juventusnews24.com | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus conquista una vittoria importante contro il Pafos nella sesta giornata di Champions League 2025/26, grazie alla rete di David che permette ai bianconeri di raddoppiare e portare a casa i tre punti. Ecco tutti i dettagli, la sintesi e le ultime notizie sul match, aggiornate in tempo reale.

di Andrea Bargione Juve Pafos LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la sesta giornata di Champions League 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Per rimanere agganciata al treno playoff di Champions League, la Juve  cerca continuità. Dopo aver vinto il primo incontro contro il Bodo Glimt, ora i bianconeri – a quota 6 punti – vogliono centrare il secondo successo di fila in Europa anche contro il  Pafos.  CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Pafos 2-0: sintesi e moviola. 74? DOPPIO CAMBIO JUVE – Fuori Miretti e David, dentro Thuram e Adzic. 73? RADDOPPIA LA JUVENTUS! Grande ripartenza in mezzo al campo di Conceicao che scappa via e tocca in profondità a sinistra per Yildiz, poi subito in mezzo per David che a tu per tu batte Michael. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juve pafos 2 0 live raddoppiano i bianconeri con david

© Juventusnews24.com - Juve Pafos 2-0 LIVE: raddoppiano i bianconeri con David!!

juve pafos 2 0Juventus-Pafos 0-0: diretta live e risultato in tempo reale - Pafos di Mercoledì 10 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Segnala calciomagazine.net

juve pafos 2 0Champions: Benfica-Napoli 2-0 al 49', Juventus-Pafos 0-0 - Napoli termina con i lusitani in vantaggio per una lunghezza grazie alla rete di Rios al 20' Padroni di ... Secondo msn.com